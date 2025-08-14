次期シルビアと噂された…日産「IDx」 コ・クリエーションでデザインされたコンセプトカーとは日産のスポーティな名車といえば「スカイラインGT-R／GT-R」「フェアレディZ」の2大ネームが挙がります。ただクルマ好きにとって忘れちゃいけないのが「シルビア」です。昨今、日産を取り巻く環境は厳しいものですが、それでも「シルビアの復活」にはいまでも多くの期待が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これが「次期シ