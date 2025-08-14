13日夜、夏の風物詩、関門海峡花火大会が行われました。1万8000発の花火が夜空を彩りました。ことし38回目となる関門海峡花火大会は、北九州市の門司区側と、山口県の下関市側から合わせて1万8000発が打ち上げられました。■訪れた人「めちゃめちゃきれいでした。最高っす。」「きれいだった。」「近くで見られたのですごく迫力があって。」「ラストスパートの花火がすごかったです。」実行委員会によりますと、8月4日に横浜