東京午前のドル円は１４６．３８円付近まで円高・ドル安推移。ベッセント米財務長官が来月以降の大幅な利下げに言及していることから、日米の金利差縮小観測が強まり、円買いの反応が見られた。米国がウクライナ領土の譲渡で停戦をまとめようとしている一方、ウクライナや欧州連合（ＥＵ）がウクライナ割譲に依然として反対していることも米ロ首脳会談を控えた不透明な要因。ただ、下げ一服後のドル円は１４６円後半まで切り返し