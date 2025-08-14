【新興国通貨】ドルペソは18.60台、対円では7円85銭台まで下げる=メキシコペソ ドルペソは18.64前後での推移。米利下げ期待がドル全般の売りを誘っているが、対メキシコペソでは下げが限定的で、ドルの買い戻しなどが出ている。ロンドン市場朝に18.51前後を付けた後、中南米午前に18.60台に上昇。その後は高値圏もみ合い。対円では円高の流れもあり昨日の7円97銭前後から7円85銭台を付けた。 USDMXN18.645MXNJPY 7.8