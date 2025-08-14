けさ、三重県津市で自転車に乗った男性が車にひき逃げされ死亡しました。 【写真を見る】自転車の男性(69) 全身を強く打ち死亡 ひき逃げの疑い… 逃げた車の行方追う 三重･津市 きょう午前5時ごろ、津市納所町の県道で「人と自転車が倒れている」と通りかかった人から警察に通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは近くに住む職業不詳・大川覚さん(69)で、全身を強く打っていて駆け付けた救急隊がその場で死亡を確認