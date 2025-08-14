１４日前引けの日経平均株価は前営業日比５４８円０４銭安の４万２７２６円６３銭と急反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７７０７万株、売買代金概算は２兆９１２０億円。値上がり銘柄数は４３７、対して値下がり銘柄数は１１２４、変わらずは６０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力株をはじめ幅広い銘柄が売られ、日経平均は一時６００円を超える下落となり４万３０００円台を割り込んだ。前日の米国