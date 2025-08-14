AVIOTは、アニメーション監督/メカニックデザイナー/ビジョンクリエーターとして活躍する河森正治氏とコラボレーションした電動キックボード「KB-S350」を直販ストアで販売開始した。価格は175,000円(送料込み)。 電動キックボード「KB-S350」 河森正治氏がプロダクトデザイン、AVIOTが設計・開発を行う次世代の電動キックボード[AVIOT Ridepiece KB-S350]PV 電動キッ