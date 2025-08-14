【新興国通貨】ドル人民元は一時7.1670台＝中国人民元 ドル人民元は直近のサポート7.1750前後をしっかり割り込んで売りが出ており、7.1676を付けた。7月以来のドル安元高圏。米利下げ期待が動きにつながった。対円では円高の勢いが強く、朝に20.409と昨日終値20.54台から元安円高スタート。7月24日以来の水準。 USDCNY7.1707CNYJPY20.457