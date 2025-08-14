お盆に入った13日、去年7月の豪雨災害で大きな被害があった山形県酒田市の被災地域でも住民たちが先祖の霊に手を合わせました。去年7月の豪雨で甚大な被害が発生した酒田市の北青沢地区。地区に住む農業・荒生道博さん（67）は13日午後、集落の高台にある梅林寺の墓地で先祖の霊に手を合わせました。荒生道博さん「供物はハマナス、白ナス、ナシ、ホオズキそうめん」「何がどうしてこうなったか全く分かりません。習わし。昔からの