日本アジア投資 [東証Ｓ] が8月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1.9億円の赤字(前年同期は1.9億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の25.7％→-54.6％に急悪化した。 株探ニュース