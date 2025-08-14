大分県大分市で13日夜、横断歩道を渡っていた高齢の夫婦が軽乗用車にはねられ死傷する事故がありました。 大分市の事故現場 事故があったのは、大分市津留の市道交差点です。 警察によりますと、13日午後7時10分ごろ滝尾橋方面から北に向かっていた軽乗用車が交差点を右折したところ、横断歩道を歩いて渡っていた高齢の夫婦をはねました。 このうち近くに住む無職の後藤りえ子さん71歳が頭などを強く打ち亡くな