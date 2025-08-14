記録的な大雨に見舞われた熊本では、14日も厳しい暑さが予想される中、安否が分かっていない2人の捜索活動が続いています。熊本市の中央を北から南に流れる井芹川では、記録的な大雨に見舞われた今月11日、男性が車ごと川に流され安否不明となっています。14日は午前9時半頃から、ゴーグルを装着した警察官が井芹川の水中に潜ったり、ボートに乗って目視で男性の捜索をしています。13日に男性が乗っていた車が引きあげられていて、