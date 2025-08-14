8月14日、Bリーグ・島田慎二チェアマンのポッドキャスト番組『島田のマイク』第249回が配信。250回目前の記念企画として、人工知能（AI）を活用した対話型プラットフォーム「ChatGPT」に島田チェアマンと番組について質問し、その回答を検証。番組の軌跡を振り返りながら、リーダーとして意思を明確にすることと情報公開への強い想いについて語った。 番組の特徴について、ChatGPTは「チェアマンの