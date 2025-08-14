太平洋戦争末期、セーラー服を着て学校に通うことを夢見た女学生たちは、学徒動員によって兵器づくりの手伝いをさせられることになる。戦争の地獄を味わっていたのは、戦地で戦う男だけではなかったのだ。戦後80年が近づく今、彼女たちが語った言葉を改めて考え直す。※本稿は、朝日新聞社編『女たちの太平洋戦争』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。自分が作った風船爆弾が子供の命を奪ったと知る〈千葉県柏市〉山