¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼sabat¤µ¤ó¡Ê@sabat_cosplay¡Ë¤¬¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢ó¬ÌîÌÄ²ð¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¡¢±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¥«¥á¥é¤ò¼ÍÈ´¤¯¡£¤½¤Îº¸¼ê¤Ë¤ÏÀÖ¹õ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¡Öµ´¤Î¼ê¡×¡£°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìËç¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£»£±Æ¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Mark»á(@mk21_3)¤¬Ã´Åö¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì......µ´¤Î¼êÉÁ¤¤¤Æ¤ë......¡©¤¹¤´¤¤......¡×¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ª¡ª¡ª¤³¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¤