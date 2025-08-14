現地時間８月13日にUEFAスーパーカップが開催され、パリ・サンジェルマン（チャンピオンズリーグ王者）が、トッテナム（ヨーロッパリーグ王者）とイタリアのウディネで対戦。２−２でPK戦までもつれ込んだ末に、今季初タイトルを獲得した。39分にミッキー・ファン・デ・フェン、48分にクリスティアン・ロメロに被弾。２点を先行される苦しい展開になるも、85分にイ・ガンインが１点を返すと、90＋４分にウスマンヌ・デンベレの