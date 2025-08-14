2025年8月13日、台湾メディアの中時新聞網は、撮影スポットとして知られる佐賀県の神社参道にある踏切で、台湾人観光客が列車にはねられて死亡する事故が起きたと報じた。記事は、同日正午過ぎ、佐賀県有田町の陶山神社の参道にある踏切で「外国人女性1人が列車にはねられた」という通報が警察に寄せられたと紹介。女性は55歳の台湾人観光客で、意識を失った状態で緊急搬送され、搬送先の病院でおよそ1時間半後に死亡したと伝えた