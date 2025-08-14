2016年に発表した3DCGアニメ「ねむれ思い子空のしとねに」が海外でも高い評価を受けた栗栖直也監督の9年ぶりの短編アニメ「後朝の花雪（きぬぎぬのはなゆき）」が10月17日からシネ・リーブル池袋（東京）、テアトル梅田（大阪）、アップリンク京都ほかで全国順次公開されることが決まった。物語は千年前の京都が舞台。かつて捨てた女の家をふと訪ねた時正は、その館の中で朽ちずに残っている女の骸（むくろ）と、当たりに漂