１４日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。前日の米債券高を追い風に買いが先行したものの、日銀の早期利上げを意識した売りに押されるかたちで軟化した。 ベッセント米財務長官は１３日、米ブルームバーグテレビのインタビューで「政策金利は少なくとも今より１．５％低くあるべきだ」との考えを示した。これを受けて米利下げ観測が強まり、同日の米長期金利が低下した流れが東京市場に波及した。