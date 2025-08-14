【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズのWEB特別企画『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて 2025』が最終週に突入。 8月15日12時にプレイリスト第4弾を公開、さらに、8月16日18時からサザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにて特別番組の配信が決定し、テーマは“ツアー”に