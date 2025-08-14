【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ニコニコ、YouTube、日本テレビが初タッグを組み、ボーカロイド界の超新星を世界に発信するプログラム『VocaNova（ボカノバ）』が始動。8月30日のYouTube Music Weekendでスペシャルステージが披露さっることが明らかとなった。 ■気鋭のボカロP・吉田夜世による撮り下ろしのDJプレイをTOKYO NODE HALLから発信！ ボーカロイドカルチャーの草創期から名曲の発