「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で四球を選んだ。コールの安打とフリーランドの四球で無死一、二塁の好機を作ったドジャース。ロハスが三振に倒れ、１死と状況が変わる中で迎えた第３打席。かつての本拠地が歓声とブーイングで交錯する中、初球の変化球を見送った。２球目の低めには手を出さなかった。３球目の外角チェンジアップも見極めてバッティングカウン