コカインを摂取した状態で乗用車を運転して軽ワゴン車に衝突し、男性にけがをさせたとして、26歳の男が逮捕されました。危険運転傷害の疑いで逮捕されたのは、タクシー運転手の金子智光容疑者（26）です。金子容疑者は勤務時間外の先月5日、東京・江戸川区で、コカインを摂取した状態で車を運転中に、軽ワゴン車に車を衝突させ、運転していた20代の男性に骨折などの大けがをさせた疑いが持たれています。警視庁によりますと、金子