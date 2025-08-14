欧州スーパーカップ（１３日＝日本時間１４日、イタリア・ウディネ）、昨季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）王者パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）が欧州リーグ（ＥＬ）覇者のトットナム（イングランド）に２―２からのＰＫ戦を４―３で制して初優勝した。パリＳＧは０―２とリードされるも、後半４０分に韓国代表ＭＦ李剛仁のゴールで１点を返すと、アディショナルタイムにポルトガル代表ＦＷゴンサロ・ラモスが同