岐阜県郡上市の夏の風物詩「徹夜おどり」が始まりました。郡上市八幡町の通りでは8月13日夜、地元の人に浴衣姿の観光客も加わり、「はるこま」や「かわさき」などの曲にあわせ下駄を打ち鳴らしました。羽島市から来た祖母と孫：「最初はちょっと恥ずかしいんですけど。雰囲気がいいので楽しんでこれる」「楽しいです。頑張って覚えて踊っています」400年以上続くユネスコの無形文化遺産「郡上おどり」は、毎年7月から始まり