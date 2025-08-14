14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比550円安の4万2740円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2726.63円に対しては13.37円高。出来高は3万3217枚となっている。 TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比29ポイント安、現物終値比2.46ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42740-