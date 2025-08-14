北海道芦別市でコメの収穫が始まりました。２０２５年は厳しい暑さが続いた影響で、２０２４年より１週間早いということです。次々と刈り取られていく黄金色の稲穂。芦別市のファームなかむらでは、８月１４日から新米の収穫が始まりました。２０２５年は気温３０℃以上の日が続いた影響で、２０２４年より１週間ほど早い収穫だということです。（コメ農家中村寛郎さん）「ことしは（収穫が）異常に早い。過去最高に早い。