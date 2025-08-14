15日の全国戦没者追悼式に参列する、県内に住む遺族の代表者51人の出発式が行われました。計310万人が犠牲となった先の大戦は、15日で終戦から80年を迎えます。全国戦没者追悼式は、戦争で亡くなった方々を追悼し、平和を祈念するため終戦記念日の、8月15日に毎年行われています。鹿児島空港で行われた出発式には、15日の追悼式に参列する、県内の遺族の代表者、90歳から11歳までの51人が集まりました。（参列者）「80年ぶ