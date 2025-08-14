20年「第62回グラミー賞」で、史上最年少で5冠に輝いた世界的歌手、ビリー・アイリッシュが14日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演した。ビリーは16、17日にさいたまスーパーアリーナで日本公演を行う。また、15〜17日に東京・表参道でポップアップストアをオープンする。今回の出演に際して自らプロデュースした香水も持参。番組のメンバーらに配った。ライブには「好きなように楽しんで」とアピールしていた