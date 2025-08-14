人気レゲエグループ「湘南乃風」が14日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演し、「睡蓮花」を披露した。この後、ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」も登場し、コラボ曲の「青春永遠」も披露した。ノリノリのライブにMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が「なんてぴったりな曲なんだ」と叫ぶと、同じMCで元NHKアナウンサー武田真一も「もう、しがみつきますよ。青春に」とうれしそう