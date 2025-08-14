ÇÐÍ¥°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤Ç¡¢°¤Éô±é¤¸¤ë¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¤È¡¢¾¾¤¿¤«»Ò±é¤¸¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦¥Í¥ë¥é¤¬ÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó1000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¤¤Ä¤âÃ¯¤â¤¤