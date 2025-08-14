今日14日(木)も、九州〜近畿は強い日差しが照り付け、午前から気温35℃超えに。午後は更に気温が上がり、大気の状態が非常に不安定。山沿いだけでなく、市街地でも局地的に滝のような雨が降るおそれ。九州など大雨被災地では、少しの雨でも土砂災害に警戒し、熱中症対策は万全に行いましょう。午前から35℃以上の猛暑日今日14日(木)は、西日本を中心に太平洋高気圧に覆われ、九州〜東海、北陸では朝から強い日差しが照り付け、気温