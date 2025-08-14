俳優の阿部サダヲ、松たか子が14日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われたテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト公開収録に出演した。ゲストには本作に出演する板垣李光人、杉野遥亮が登場し、それぞれの悩みを打ち明けた。【写真】ウケるｗつばめになりきる杉野遥亮今回、公開収録には約1000人の観客が集まり、午前6時半から並んだという人も。大勢のファンを前に阿部は「まさかこんなイベントが行われる