『今日好き』に参加していた高校3年生のもんたが、過去の恋愛について語るシーンがあった。【映像】6年間彼女がいたもんたABEMAにて8月13日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#16では、「JAPANモチベなGAL界隈」と題した番組企画が展開された。MCはNON STYLEの井上裕介とYouTuberのかす。鼻や口元のピアスが印象的で、背中に大きなギターを背負って『今