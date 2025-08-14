ついに9月13日、東京に世界陸上がやってくる。約200の国と地域から2000人以上のアスリートが集い、国立競技場を舞台に、常識を覆すパフォーマンスを見せつける。なかでも絶対に見逃せないのが“7人の超人”だ。オリンピック、世界陸上ともに2連覇中の棒高跳界の絶対王者、アーマンド・デュプランティス（25、スウェーデン）は、世界記録伝説の?鳥人?セルゲイ・ブブカの記録を次々と塗り替えてきた。東京での世界記録更新にも期待が