イタリア南部のランペドゥーサ島沖で13日、移民を乗せたとみられる船が転覆したと、現地メディアが報じました。船にはおよそ100人が乗っていたとみられていて、これまでに60人が救出されましたが、新生児1人を含む27人の死亡が確認されたということです。この地域では同様の事故が相次いでいて、今年は675人の移民が死亡しているということです。