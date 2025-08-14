九州北部を襲った記録的な大雨の影響で、佐賀市の漁港には、大量の草木が漂着しています。 ■中村安里アナウンサー「このように、すでに漂着ゴミが固められているものもあります。」有明海の河口付近に位置する佐賀市の戸ヶ里（とがり）漁港には、川の上流から大量の草木などが流れ着き、岸壁にも打ち上げられています。 佐賀市水産振興課によりますと、9日から九州北部で降り続いた記録的な大雨で、佐賀市の7つの漁港