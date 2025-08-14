岐阜県海津市で8月14日、県内のトップを切って、2025年の新米の初出荷式が行われました。最高品質の1等米に格付けされた早生品種「あきたこまち」の新米。「JAにしみの」の施設で開かれた式典では、関係者や生産者など30人が初出荷を祝い、玄米およそ12トンを積んだトラックが出発しました。2025年は早い梅雨明けと連日の猛暑の影響が心配されましたが、品質は良好で、管内のあきたこまちの収穫量は、2024年より1割ほど多い