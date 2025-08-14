体を真っ黒に塗り、鬼に扮した子どもたち。福岡県筑後市の久富地区に伝わる奇祭「盆綱曳き」です。江戸時代初期から伝わるお盆の伝統行事で、地獄に落ちた亡者をお盆の間だけ綱で引き上げ、供養しようとするものです。子どもたちは大綱を引きながら、およそ4キロの道のりを練り歩きました。