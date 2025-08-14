パリ・サンジェルマンのUEFAスーパーカップ優勝に貢献した韓国代表MFイ・ガンインが“英雄”パク・チソンに並ぶとともに、韓国サッカー界に新たな歴史を築いた。【写真】イ・ガンイン、財閥美女と公開デートイ・ガンインは8月14日（日本時間）、イタリア・ウディネのスタディオ・フリウーリで行われたトッテナムとのUEFAスーパーカップで、0-2とリードされた後半40分に反撃の狼煙となるゴールを決めた。チームはそれまでセットプレ