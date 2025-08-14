8月15日に東京で開かれる全国戦没者追悼式に参列する高知県内の遺族たちが、県庁で結団式に臨みました。8月15日は終戦の日で、80年の節目を迎えます。15日は東京で全国戦没者追悼式が開かれ、県内からは遺族代表52人と県職員が遺族団として参列し、14日朝に県庁で行われた結団式に臨みました。挨拶に立った県遺族会の大石綏子会長は「あれから80年、遺族にとって何年経とうが節目はない。あの悲惨な戦争、平和の大切さを伝えていっ