歌手の藤あや子（64）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。“新しい家族”を迎え入れたことを報告した。愛猫家で知られ、「マル」「オレオ」の2匹の保護猫と暮らすが、7月19日の投稿では「紹介しますマル氏が二度見するほどお庭で寛いでいたのは『じゃこ天くん』です。少し前から3食昼寝付きで遊びに来てくれてます」と、訪れた猫の写真をアップして紹介し、「とっても可愛くて穏やかな性格なんですがまだ近づくと怖がって触れ