タレントのホラン千秋（36）が、13日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）にゲスト出演。多忙過ぎた時代を振り返った。ホランは今年3月末、TBS系報道番組「Nスタ」のキャスターを卒業。現在の生活についてオードリー若林正恭から「帯（番組）が終わったらだいぶ変わるでしょう」と聞かれると「そうですね。今は休みを増やして。でもレギュラーはレギュラーであるので、ほどよい感じ」と近況を語った。また