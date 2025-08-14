お盆休み期間のきょう、射水市のプールは帰省した親子連れなど多くの人でにぎわっていました。きょうの県内は朝から気温が上がりました。午前11時までに県内10の観測地点すべてで気温は30度以上の真夏日になっています。このうち、高岡市伏木では34.3度と猛暑日に届きそうな気温です。射水市の太閤山ランドのプールは、たくさんの子どもたちの歓声が上がっていました。「気持ちいいです」「流れるプール行きたい