欧州サッカーのシーズン開幕を告げるUEFAスーパーカップが13日にイタリアのウディネで開催。CL王者パリ・サンジェルマンとEL王者トッテナム・ホットスパーによる一戦は、トッテナムが2点のリードを奪うもPSGが終盤の連続弾で追いつき、PK戦の末にPSGが初優勝を果たしている。また、この試合の前には、各種UEFAランキングが2025-26シーズンに向けて更新。クラブ（男子）のトップ10は以下の通りとなった（※は日本人所属クラブ）。1