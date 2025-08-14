きょうは名古屋や岐阜で猛暑日になる予想で、午後も厳しい暑さが続くでしょう。 【写真を見る】岐阜･三重で雷や急な激しい雨に注意 名古屋などで最高気温35℃予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（8/14 昼） 正午前の名古屋市内です。雲が多く出ています。きょうは愛知県に熱中症警戒アラートが発表されています。冷房などを使って涼しい環境で過ごし、こまめな水分や塩分補給を心がけましょう。 午後は雲が出やすいものの、日