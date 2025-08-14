２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の功績をたたえる博覧会「昭和１００年アントニオ猪木デビュー６５周年記念ＡＮＴＯＮＩＯＩＮＯＫＩＥＸＰＯ」が１４日、東京・京王百貨店新宿店で開幕した。オープニングセレモニーにはまな弟子の蝶野正洋、イベントアンバサダーに就任したＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青