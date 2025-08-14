【モデルプレス＝2025/08/14】YouTuberのきりまるが13日、自身のYouTubeを更新。新居のルームツアーを公開し、反響が寄せられている。きりまる「センス神すぎ」と話題の家賃1.5倍新居◆きりまる、家賃1.5倍の新居ルームツアー公開きりまるは「同棲カップル2年目の新居をぜーんぶ見せます！！過去1いい家になりました」と題した動画にて、木のぬくもりを感じる新居を公開。白のプリントTシャツを着て、こだわりの家具を紹介している