リクルートは、旅行予約サービス「じゃらんnet」で、アプリから新規予約した人を対象に最大5,000ポイントプレゼントするキャンペーンを9月30日まで開催している。期間内にエントリーを行い、じゃらんnetの国内宿予約、JALじゃらんパック、ANAじゃらんパック、赤い風船JRじゃらんパックで予約をすると、利用金額に応じてじゃらん限定ポイントを進呈する。サービス利用期間は10月1日まで。ポイントは11月10日に付与予定で、有効期限