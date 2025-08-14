◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝８月１４日、函館競馬場前走はドバイのアルクオーツスプリントで２着に入ったウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は主戦の三浦皇成騎手＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝が駆けつけ、Ｗコースでルカランフィースト（４歳３勝クラス）を内から４馬身追走。余力十分なまま、最後は１馬身前に出た。今回